Calciomercato Inter, nuovo terzino per Conte | Scambio con la big

Nella prossima sessione di calciomercato l’Inter cercherà di rinforzarsi sulle corsie esterne. Forse anche su quella di destra, considerato che ad oggi non è certo il riscatto del nigeriano Moses approdato a gennaio in prestito con diritto dal Fenerbahçe ma con il lascia passare del Chelsea di Roman Abramovich che è il proprietario del suo cartellino. Per il cui acquisto a titolo definitivo servirebbero ben 12 milioni di euro, una cifra piuttosto elevata per un giocatore discontinuo e soprattutto molto fragile fisicamente.

Calciomercato Inter, Moses con lo ‘sconto’ o possibile ritorno su Florenzi: ipotesi scambio

I nerazzurri potrebbero provare a strappare un grosso ‘sconto’ o a rinnovare il prestito, ma esiste la possibilità che il classe ’90 di Kaduna venga mollato del tutto a vantaggio di un giocatore italiano. Per la precisione di Alessandro Florenzi, che al termine di questa stagione farà verosimilmente ritorno alla Roma dopo l’esperienza al Valencia. Il 29enne non rientra certo nei piani del tecnico giallorosso Fonseca, per questo il Ds Petrachi o chi per lui sarà obbligato a cercargli una nuova sistemazione.

Si riparla di Fiorentina, ma l’Inter va tenuta in forte considerazione visto che Conte è un suo grande estimatore fin dai tempi della Nazionale. Possibile un’offerta di prestito con diritto di riscatto per complessivi 10-12 milioni, con i capitolini che con la medesima formula (con opzione d’acquisto però sui 15 milioni) potrebbe rilanciare chiedendo Vecino, in rotta da tempo con l’allenatore interista e per questo cedibile.

I rapporti tra le due società non sono granché dopo quanto accaduto a gennaio scorso con Politano-Spinazzola, ma Alessandro Lucci – agente sia di Florenzi che di Vecino – potrebbe riuscire a mediare tra le due parti conducendo in porto lo scambio.

