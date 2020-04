Calciomercato Juventus, trattativa avanzata | Colpo da 100 milioni!

Il calciomercato continua a macinare trattative e colpi: l’ultimo maxi-affare chiama in causa anche la Juventus

Se la Francia ha già decretato la fine della stagione 2019/20, la Spagna e l’Italia stanno cercando in tutti i modi di scongiurare questo tipo di decisione, che però sembra ogni giorno un’eventualità sempre più concreta. In tutto questo il calciomercato non dorme, anzi continua a macinare trattative e possibili colpi estivi. Tra queste ce n’è una che coinvolge, anche se indirettamente, anche la Juventus.

In questo senso Kai Havertz potrebbe presto cambiare maglia. Il talento tedesco del Bayer Leverkusen è da tempo sul taccuino della società bianconera, è uno dei giovani più forti al mondo. Classe ’99, scadenza 2022, può essere tra le future stelle del calcio internazionale al pari di Mbappe, Sancho e Joao Felix. Il suo destino, però, sembra sempre più verso la Premier League.

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, sarebbe addirittura in stato avanzato la trattativa tra Bayer Leverkusen e Chelsea per il trasferimento di Havertz. Per i ‘Blues’ è il tedesco il nuovo Hazard, mai davvero rimpiazzato dopo il suo passaggio al Real Madrid. La cifra in questione è quella che più volte le ‘aspirine’ hanno fatto presente alla Juventus, ovvero circa 100 milioni di euro.

Gli inglesi sono pronti a sborsare una cifra esorbitante per Havertz, Agnelli e Paratici sono costretti a rilanciare in fretta se non vogliono farsi sfuggire un vecchio pallino. Sarebbe l’erede perfetto di Dybala, se l’argentino dovesse cedere alle lusinghe di qualche altro top club.

