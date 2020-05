Calciomercato Inter, super scambio col Milan | ‘Regia’ di Raiola

Milan e Inter, Raiola potrebbe architettare un clamoroso scambio tra Icardi e Donnarumma: l’argentino vuole restare a Milano.

Mino Raiola è certamente uno dei più influenti e potenti agenti del mondo del calcio. Tra i tanti assistiti del procuratore italo-olandese c’è anche Gigio Donnarumma. Il portiere potrebbe lasciare il Milan nel corso della prossima sessione di calciomercato, visto il consistente ingaggio e un contratto in scadenza nel 2021.

Calciomercato Milan ed Inter, clamoroso scambio

Per evitare di perdere Donnarumma a zero, il Milan potrebbe pensare di cederlo in estate e di virare su un altro portiere. Per questo Raiola potrebbe lavorare ad uno scambio che ha del clamoroso. Con Donnarumma, l’altro nome sul tavolo potrebbe essere quello di Mauro Icardi. L’attaccante argentino non è detto che possa restare al Paris Saint-Germain e anche in passato ha sempre espresso grande volontà nel non voler lasciare Milano.

Icardi dunque resterebbe volentieri e non è da escludere l’ipotesi che Raiola possa lavorare sottotraccia per un trasferimento di Donnarumma all’Inter con il bomber argentino che possa fare il percorso inverso. La trattativa però appare estremamente complessa. Vero che il Milan avrebbe bisogno di un centravanti e l’Inter di un vice Handanovic, ma a complicare le cose ci sono diversi fattori. In primis l’elevatissimo stipendio di Icardi, che sembra essere fuori budget dagli standard rossoneri. Poi la volontà del club nerazzurro di non cedere il centravanti ad una diretta rivale. Allo stesso modo anche il Milan preferirebbe cedere Donnarumma all’estero. Il portiere è molto legato ai colori rossoneri e per lui potrebbe essere difficile trasferirsi ai rivali cittadini.

Inoltre la dirigenza rossonera sembra aver fatto piccoli passi in avanti per il rinnovo dell’estremo difensore classe 1999. Donnarumma sarebbe felice di restare e il Milan di confermarlo, ma il nodo principale resta l’ingaggio. Insomma, l’affare in questione sembra fantamercato, ma con Raiola di mezzo mai dire mai.

