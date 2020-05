Calciomercato Juventus e Inter, un obiettivo si allontana | E’ ‘colpa’ di Rivaldo

Il calciatore è inseguito da Juventus e Inter da ormai diverso tempo, ma una big potrebbe soffiarlo nelle prossime settimane. Lo consiglia Rivaldo

Non è un momento facile per il calcio in tutto il mondo a causa dell’emergenza coronavirus che ha portato al rinvio di tutte le partite in programma in questi mesi. Non si sa ancora se la Serie A ripartirà, intanto le squadre sfruttano il momento per analizzare i mesi vissuti fin qui e studiare i prossimi colpi di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo di scena Eriksen | Plusvalenza record

Juventus e Inter hanno diversi obiettivi comuni e dopo aver duellato già negli scorsi mesi per calciatori come Eriksen, Kulusevski o Lukaku, potrebbero continuare le loro battaglie di mercato anche nelle prossime settimane. Un nome che piace a entrambi è Willian.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Sarri vuole Koulibaly | Maxi scambio!

Calciomercato Juventus e Inter, piace Willian: Rivaldo lo consiglia al Barcellona

L’ala destra brasiliana si prepara a lasciare il Chelsea dopo aver vissuto sette lunghissimi anni a Londra. Il contratto di Willian scade quest’estate e ormai è quasi certezza il fatto che non ci sarà alcun rinnovo, salvo colpi di scena dell’ultim’ora. Juventus e Inter lo seguono da tempo ma su di lui ci dovrebbe essere tanta concorrenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, UFFICIALE | Sfuma il colpo!

Anche Tottenham e Arsenal stanno provando ad ingaggiare il classe 1988, ma nelle prossime settimane ci potrebbe essere un ritorno a sorpresa. Secondo quanto riportato da Don Balon, il Barcellona potrebbe tornare alla carica per Willian su consiglio di Rivaldo. Il club catalano lo aveva già seguito negli scorsi mesi e nelle ultime settimane aveva dubitato dell’operazione ma non l’aveva esclusa del tutto.

Dalla Spagna fanno sapere che Willian ha deciso di aspettare la fine di questa stagione per decidere e attendere una chiamata dei Blaugrana.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, ripresa Premier League | Decisa la data!

Calciomercato Juventus, addio Higuain | Nuova pista a sorpresa