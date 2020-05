Calciomercato Milan, assalto a Theo Hernandez | Doppia contropartita!

Dopo una stagione straordinaria, Theo Hernandez ha attirato l’attenzione delle big di Europa. Pronto l’assalto per lui con una doppia contropartita

Non è stata una stagione esaltante per il Milan, che ha abbandonato anzitempo la corsa alla Champions League ed è costretta a puntare solo all’Europa League in caso di ripresa del campionato. C’è però una nota positiva ed è il rendimento di Theo Hernandez, che ha impressionato tutti nei primi mesi di avventura rossonera dimostrando di essere uno dei migliori terzini in circolazione.

Calciomercato Milan, nuovo assalto a Theo Hernandez: il Real Madrid mette sul piatto Jovic e Reguilon

Il Real Madrid si è probabilmente pentito della cessione della scorsa estate e vorrebbe provare a riacquistare il talento francese. I Blancos starebbero studiando delle mosse per convincere i rossoneri e una nuova proposta potrebbe riguardare l’inserimento di due calciatori nella trattativa.

Il Milan cerca un attaccante ed è interessato a Jovic. Il serbo potrebbe essere inserito nella trattativa con la formula del prestito, ma oltre a lui ci potrebbe essere anche Reguilon che non dovrebbe essere riscattato dal Siviglia, per cui dovrebbe tornare a disposizione di Zinedine Zidane.

Un nuovo assalto del Real Madrid, dunque, che cerca di rimediare all’errore commesso l’estate scorsa riguardante la cessione di Hernandez.

