Calciomercato Juve e Inter, addio Werner | Svolta dal Liverpool

Nelle ultime ore Timo Werner ha svelato il suo futuro: l’attaccante del Lipsia potrebbe dire addio, svolta per Juventus e Inter

Timo Werner è l’uomo del momento. L’attaccante del Lipsia dirà addio al club tedesco in estate per un salto di qualità decisivo della sua carriera. Nelle ultime ore il centravanti tedesco ha svelato che non sarebbe propenso ad un passaggio al Bayern Monaco. Così le sue parole hanno scatenato le big d’Europa.

Calciomercato Juventus e Inter, Werner è la prima scelta

Sulle sue tracce da tempo ci sarebbe stato un forte interessamento del Liverpool, ma nelle ultime ore come svelato dal “Daily Mirror” i “Reds” si sarebbero ritirati dalla corsa per l’attaccante tedesco. Tutto sembra essere legato all’emegenza Coronavirus e così la compagine guidata da Klopp non sarebbe minimamente propensa a fare acquisti a seguito della crisi economica.

Così la notizia proveniente dall’Inghilterra potrebbe agevolare Juventus ed Inter in Serie A, pronte all’assalto decisivo a Werner, uno dei migliori goleador dell’ultima stagione tra i maggiori campionati europei.

La cosa certa è che Werner dirà addio al termine della stagione: tutto dipenderà logicamente dall’emergenza Coronavirus.

