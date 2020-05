Calciomercato, Pogba vicino | Accordo ad un passo

Nuova avventura per Florentin Pogba, fratello dell’ex juventino Paul. Dopo l’avventura in Mls, il difensore guineano è ad un passo dal Sochaux.

Paul Pogba è certamente uno dei calciatori più preziosi del panorama mondiale e più ambito tra i grandi club. Il centrocampista transalpino resta nel mirino di tanti top club. Il giocatore della Juventus è legatissimo alla propria famiglia, in particolare ai due fratelli, Mathias e Florentin, rispettivamente attaccante e difensore, che a differenza sua non hanno ottenuto lo stesso successo.

Calciomercato, Florentin Pogba verso il Sochaux

Mentre Mathias ha girovagato tra Scozia, Olanda e persino in Serie B con il Pescara, Florentin ha in realtà già raccolto qualcosa di più. Tante presenze in Ligue 1 con il Saint Etienne e persino in Europa League con ‘Les Verts’. Dopo un’avventura non fortunata nella massima serie turca con il Gençlerbirligi, il difensore classe 1990 e nazionale della Guinea ha tentato la fortuna negli Stati Uniti, in Mls, all’Atlanta United. Anche questa però con poca fortuna, tanto che il giocatore è ormai svincolato da novembre, quando si è conclusa la stagione negli USA. Ora però, come riferisce ‘France Football’, Pogba sembra essere pronto ad una nuova avventura.

Il giocatore sembrava aver trovato un accordo con il Charlton a gennaio, ma l’affare è poi sfumato. Adesso il difensore è pronto a firmare un contratto con il Sochaux, club di Ligue 2. L’affare sembra in dirittura d’arrivo.

