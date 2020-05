Atletico Madrid, un giocatore sotto inchiesta | Rischia la squalifica!

Atletico Madrid, un giocatore rischia fino a quattro mesi di squalifica: inchiesta in corso da parte delle autorità, ecco quali sono le accuse

Scenario clamoroso nella Liga spagnola. Un giocatore dell’Atletico Madrid rischia una pesante sanzione economica e uno stop dell’attività agonistica con squalifica fino a quattro mesi. Sul calciatore è stata aperta un’inchiesta che porterà a chiarire le sue effettive responsabilità.

Atletico Madrid, inchiesta su Trippier: rischio quattro mesi di squalifica

Il giocatore in questione è Keiran Trippier, terzino dei Colchoneros trasferitosi in Spagna questa estate dal Tottenham. Ad aprire l’indagine su di lui, però, è stata la Football Association, in Inghilterra, per fatti risalenti allo scorso anno, quando era ancora un giocatore degli Spurs. Ecco il comunicato della FA: “Trippier è accusato di aver violato le regole della FA sulle scommesse durante il mese di luglio 2019 – si legge – Ha tempo fino al 18 maggio 2020 per fornire una risposta”. In particolare, le norme violate atterrebbero all’effettuazione di scommesse, autonomamente o tramite terzi, su partite, trasferimenti di calciomercato o provvedimenti disciplinari su tesserati, e all’aver fornito a terze persone informazioni riservate, in quanto tesserato, per l’effettuazione di scommesse.

Lo stesso Trippier ha così commentato la decisione: “Ho collaborato pienamente e in maniera volontaria all’indagine della FA e continuo a farlo. Da calciatore professionista, non ho mai scommesso, né ottenuto vantaggi economici dalle scommesse di altri”.

