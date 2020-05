Coronavirus | Ritorno in campo: dichiarazioni shock del big!

Non solo la Serie A studia il ritorno in campo dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus: arrivano le parole forti del top player

Il mondo del calcio si è fermato da diverse settimane a causa dell’emergenza Coronavirus e, in diverse nazioni, non ripartirà. L’ultimo esempio rimane quello della Ligue 1 in Francia, con il Psg campione a tavolino. In tal senso pare decisamente diversa la situazione in Italia così come in Inghilterra, con Serie A e Premier League che potrebbero concludere l’annata ripartendo ad inizio giugno.

Coronavirus, Premier League: Aguero sul ritorno in campo

In un’intervista a ‘El Chiringuito‘, poi ripresa alla ‘Bbc‘, l’attaccante del Manchester City Sergio Aguero ha voluto dire la sua sul momento di difficoltà del mondo del calcio a causa del Covid-19. Aguero si è soffermato sulla sempre più probabile ripresa della Premier League, dicendosi assolutamente preoccupato: “La maggior parte dei giocatori ha paura di tornare a giocare. C’è chi ha famiglia, figli”. Il ‘Kun‘ ha poi successivamente lanciato l’allarme: “Se qualcuno poi si ammalerà, diremo ‘cosa sta succedendo’?”

L’ex Atletico Madrid ha poi raccontato la sua quarantena e come la stia vivendo: “Ci sono persone che hanno il Coronavirus ma senza sintomi, possono trasmetterlo. Potrei averlo io stesso“, ha detto l’argentino visibilmente preoccupato dall’eventuale ripresa del campionato in un periodo tanto complicato in tutto il mondo. “Al momento sono chiuso in casa con la mia compagna“, ha concluso il giocatore dei ‘Citizens’, “Spero che si trovi presto un vaccino e che tutto questo finisca”.

