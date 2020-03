Calciomercato Inter, intrigo Lautaro | Griezmann dà il via libera

Il Barcellona accelera sul calciomercato per Lautaro Martinez. L’Inter non perde di vista Griezmann, che allo stesso tempo potrebbe liberare Martial dal Manchester United

Il Barcellona pianifica da tempo l’assalto a Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ è in cima alla lista dei desideri della dirigenza blaugrana per svecchiare il reparto offensivo e prepararsi al post Suarez, con l’uruguaiano che per un altro anno dovrebbe comunque restare in Catalogna. Lautaro ha in Messi inoltre uno sponsor d’eccezione, con il Pallone d’Oro che a più riprese si è speso in parole d’elogio per il connazionale.

In tutto questo scenario a farne le spese potrebbe essere Antoine Griezmann, il cui rendimento è stato finora sotto le attese dopo la burrascosa trattativa che lo ha portato dall’Atletico Madrid al Barça. Stagione in chiaroscuro per il francese campione del mondo, con la dirigenza dei campioni di Spagna che starebbe pensando di sacrificarlo dopo soltanto dodici mesi per finanziare il colpo Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, tra Griezmann e Martial: effetto domino nell’affare Lautaro

All‘Inter non dispiacerebbe di certo un profilo come Griezmann per rimpiazzare l’ex Racing, con Marotta che avrebbe sondato già il terreno con il Barcellona per un eventuale scambio. L’ingaggio dell’ex Atletico sarebbe però uno scoglio alla buona riuscita della trattativa, visto che il nazionale transalpino percepisce un ingaggio di circa 18 milioni di euro all’anno in Catalogna. Cifre fuori portata al momento per l’Inter, anche se lo stop forzato dettato dal coronavirus può stravolgere il mondo del calciomercato tra valutazioni dei cartellini e ingaggi.

Uno spiraglio per un possibile sbarco di Griezmann a Milano resta aperto, ma potrebbe configurarsi un altro scenario per il futuro dell’attaccante sempre in chiave Inter. Il francese piace da tempi non sospetti anche al Manchester United, che dopo aver fallito l’assalto la scorsa estate può riprovarci nella prossima finestra del mercato. Griezmann nelle fila dei ‘Red Devils’ potrebbe liberare il connazionale Martial, pupillo di Marotta e Ausilio nella lista dei candidati per il post Lautaro. L’ex Monaco non è tra gli incedibili dello United e per un’offerta intorno ai 60 milioni può lasciare Manchester. Un effetto domino, con l’Inter pronta a piazzare il colpo in attacco.

G.M.