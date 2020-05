Serie A, nuova ipotesi per la ripresa | In campo il 27 giugno!

Serie A, nuova ipotesi per la ripresa | In campo il 27...

Si continua a lavorare per programmare la ripresa del campionato. Nuova ipotesi clamorosa: la Serie A può tornare in campo a fine giugno!

L’emergenza coronavirus ha fermato il calcio da ormai quasi due mesi e si continua a studiare ininterrottamente un piano per riprendere i campionati al più presto. Far terminare in anticipo questa stagione potrebbe portare un danno economico importante a tutto il movimento e per questo si sta cercando di far tornare in campo la Serie A già nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sogno Pogba | Operazione da 220 milioni

In queste ore sarebbe spuntata una nuova data per la possibile ripartenza. Come riporta il Corriere dello Sport, oltre al 13 o il 20 giugno, si parla anche di ripresa il 27 giugno. In questo caso le gare si giocherebbero ogni 72 ore in tutti i giorni della settimana in modo da garantire la chiusura del campionato entro il 2 agosto.

La Coppa Italia, invece, potrebbe essere sacrificata per dare spazio a Champions League ed Europa League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, occhi in Olanda | Colpo da 30 milioni

Calciomercato Juventus, ‘occasione’ da Madrid | Sarri dà il via libera!