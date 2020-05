Calciomercato Juventus, ‘occasione’ da Madrid | Sarri dà il via libera!

Nel mercato ‘creativo’ di Paratici potrebbe esserci spazio per un’opportunità dalla Spagna: la Juventus sarebbe in pole per un esubero del Real.

Il prossimo mercato della Juventus subirà l’influenza di una crisi globale che investirà il sistema calcio tout court. I bianconeri, come rivelato da Fabio Paratici, potrebbero intraprendere un mercato ‘creativo’ rimanendo attenti alle possibili opportunità. Una di queste potrebbe arrivare dalla Spagna: il Real Madrid è pronta a lasciar partire diversi giocatori in estate e il ds bianconero avrebbe messo gli occhi su un ‘galactico’.

Calciomercato Juventus, scatto per James Rodriguez | ‘Ok’ di Sarri e Ronaldo

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la Juventus avrebbe messo gli occhi su James Rodriguez. Il fantasista colombiano è in uscita dal Real Madrid a prezzo di saldo e, a 28 anni, rappresenterebbe ancora un grande colpo. Per riuscire a portarlo al ‘Santiago Bernabeu’, nel 2014, il Real ha dovuto sborsare 80 milioni nelle casse del Monaco: una cifra che James non è mai riuscito a dimostrare sui campi della Liga. Nonostante non abbia brillato in maglia blanca, il colombiano ha conquistato un grande fan a Madrid: Cristiano Ronaldo.

Il fuoriclasse portoghese, infatti, avrebbe appoggiato la decisione della Juventus di puntare forte su James Rodriguez. Il ds bianconero sarebbe pronto ad offrire 32 milioni di euro al Real Madrid per il colombiano. Anche Maurizio Sarri, dal canto suo, avrebbe approvato l’arrivo di James: con il ‘diez’ colombiano, finalmente, avrebbe a disposizione un trequartista puro per il 4-3-1-2. Accostato al Napoli l’estate scorsa, James potrebbe trovare la Serie A ad un anno di distanza: questa volta, però, con la maglia della Juventus.

L’ultima tentazione della Juventus è quella di cogliere un’opportunità di mercato da Madrid: James Rodriguez si muove a prezzo di saldo!

RM

