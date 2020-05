Calciomercato Juventus, il bomber può tornare a Madrid!

Dopo una buona stagione, l’attaccante si prepara a lasciare la Juventus. Nel suo futuro potrebbe esserci nuovamente Madrid

Dopo un’estate movimentata, Gonzalo Higuain si è conquistato la fiducia della Juventus e ha vissuto una nuova annata in bianconero chiudendo la parentesi di un anno tra Milan e Chelsea. Il Pipita ha disputato buone gare ma non ha impressionato sotto il punto di vista numerico, visto che ha realizzato molti meno gol del solito.

Le sue prestazioni sono state importanti soprattutto all’inizio, quando ha dimostrato di essere uno dei pochi a conoscere nel dettaglio lo stile di gioco richiesto da Maurizio Sarri. Nei primi mesi infatti tante volte ha giocato a discapito di Dybala ed è stata l’unica prima punta a disposizione dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, cessione Higuain: si fa avanti l’Atletico Madrid

Il futuro di Higuain dovrebbe essere lontano da Torino e, nonostante il contratto in scadenza nel 2021, potrebbe esserci una separazione già in estate. La Juventus potrebbe decidere di puntare a una sua cessione in modo da fare cassa anche se con una cifra ridotta. “Quando è partito era preoccupato, sono cose personali e non ci voglio entrare. Gonzalo è un ragazzo sensibile, speciale. Questa cosa lo ha colpito molto, siamo molto legati a lui, speriamo continui con noi anche per l’anno che resta di contratto”, le parole di Paratici.

Secondo quanto riportato da Don Balon, potrebbe farsi avanti l’Atletico Madrid che dovrebbe perdere Diego Costa per fiondarsi su un’altra prima punta. I Colchoneros potrebbero tentare l’assalto per Higuain – che è si è fatto conoscere nell’elite del calcio mondiale con la maglia del Real Madrid – visto che il suo prezzo non sarà esagerato. Dalla Spagna dicono che l’argentino potrebbe andar via per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro.

La Juventus e Higuain, dunque, potrebbero separarsi nuovamente ma questa volta in maniera definitiva.

