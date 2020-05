Coronavirus, il Governo fa chiarezza | Ecco chi sono i ‘congiunti’

Uno dei motivi di maggiore incertezza dell’ultimo DPCM sul ‘Coronavirus’ è legato al termine ‘congiunti’: il Governo ha voluto fare maggiore chiarezza.

All’antivigilia dell’entrata in vigore delle nuove norme di contenimento del ‘Coronavirus’, il Governo ha voluto fare maggiore chiarezza sulla definizione di ‘congiunti’. Proprio quel termine è stato oggetto di dibattito nell’ultima settimana. Nella giornata odierna, l’Esecutivo ha spiegato con delle ‘faq’ sul proprio sito alcuni aspetti della cosiddetta ‘fase due’.

Coronavirus, il Governa spiega | Ecco chi sono i ‘congiunti’

Lunedì in tutta Italia verrà attuata la ‘fase 2’ del contenimento al ‘Coronavirus’: il Governo, oggi, ha fornito una definizione puntuale del termine ‘congiunti’ presente nell’ultimo DPCM. I ‘congiunti’ che si potranno visitare da lunedì sono: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone legate da uno stabile legame affettivo ed i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e perfino gli affini fino al quarto grado (ad esempio, i cugini del coniuge). La raccomandazione rimane, in ogni caso, quella di rispettare le regole di prevenzione intraprese per tutta la quarantena.

L’Italia si prepara per la ‘fase due’ ed il Governo fa chiarezza: ecco chi sono i ‘congiunti’ che si potranno incontrare dal 4 maggio.

