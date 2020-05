Juventus, Pjanic più soldi | Assalto per la stella del Liverpool

La Juventus potrebbe tentare l’affondo per Salah, con Pjanic (che piace a Klopp) nell’affare. Sul piatto anche un conguaglio da 40 milioni

Non è un mistero l’interesse del Liverpool per Marcelo Brozovic. Klopp ha messo nel mirino il centrocampista dell’Inter, che i nerazzurri però vorrebbero blindare alla corte di Conte con il rinnovo di contratto e togliendo la clausola rescissoria da 60 milioni che permetterebbe ad una società estera di strappare il giocatore al club di Suning.

Marotta e Conte non hanno intenzione di privarsi del croato, con il Liverpool che potrebbe così destinare le proprie attenzioni su un altro profilo della Serie A. Stiamo parlando di Miralem Pjanic, con la conferma alla Juventus del bosniaco che non è così salda come in passato. Il regista numero 5 non sarebbe più un incedibile nei piani di Paratici e con la giusta offerta può lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, Pjanic per il ‘sogno’ Salah

L’ex Roma piace al Paris Saint-Germain dell’estimatore Leonardo e al Barcellona, con il quale può rientrare in uno scambio con Arthur. Klopp sarebbe ben felice di avere Pjanic a disposizione nel proprio scacchiere tattico, con la Juve che potrebbe così sfruttare l’occasione per dare l’assalto a Mohamed Salah, da tempi non sospetti sul taccuino della dirigenza bianconera. Un tridente tutto ‘fantasia’ insieme a Cristiano Ronaldo e Dybala stuzzicherebbe e non poco Sarri, con l’egiziano che non sarebbe più un intoccabile e potrebbe essere rimpiazzato in quel di Anfield da Werner. La Juventus oltre a cartellino di Pjanic, valutato 60 milioni di euro, dovrebbe mettere sul piatto un conguaglio intorno ai 40 milioni per arrivare alla cifra richiesta dal Liverpool per Salah, di poco superiore ai 100 milioni.

Per l’attaccante egiziano, inoltre, i bianconeri dovranno mettere in conto un ingaggio intorno ai 12 milioni di euro. Pjanic può aprire le porte per il grande colpo in attacco alla ‘Vecchia Signora’.

G.M.