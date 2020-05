Calciomercato Juventus, doppia beffa dalla Spagna | Scambio in vista

Sarà davvero un’estate complicata per i vari colpi di mercato: ci potrebbero essere numerosi scambi. Possibile beffa in Spagna per la Juventus

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato. In attesa di capire quando si potrà tornare in campo il club bianconero è sempre alla ricerca di giocatori funzionali al progetto tecnico di Maurizio Sarri. Dalla Spagna, però, potrebbe arrivare una doppia beffa davvero inaspettata per Paratici e Agnelli.

Calciomercato Juventus, Ferran al Real in cambio di Dani Ceballos

Come svelato dal portale spagnolo “ElDesmarque” il Real Madrid potrebbe avere la meglio nella corsa per il talentuoso esterno del Valencia, Ferran Torres, vicinissimo all’Atletico nella scorsa estate. Il suo contratto scadrà nel giugno 2021 e il giocatore spagnolo non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il suo legame.

Sulle sue tracce ci sarebbe già da tempo un forte interessamento della Juventus, ma il presidente Florentino Perez potrebbe subire chiudere l’operazione inserendo nella trattativa come contropartita tecnica anche l’altro obiettivo di mercato bianconero, ossia Dani Ceballos, reduce dall’esperienza in prestito all’Arsenal. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare così la decisione definitiva di Ferran, desideroso già da ora di compiere il salto di qualità.

Dal Real Madrid alla Juventus: da Ferran Torres a Dani Ceballos, si complicano i piani bianconeri per la prossima stagione.

