Calciomercato Inter, derby per il talento blaugrana | È sfida col Milan!

Il ‘Derby della Madunina’, fra Inter e Milan, è una delle sfide più affascinanti del calcio italiano. Nato storicamente come uno scontro classista fra la borghesia milanese, di fede nerazzurra, e la parte operaia tifosa rossonera, il Derby di Milano è diventata una sfida fra due ‘big’ della Serie A. In attesa di potersi confrontare ancora sui campi da gioco, Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia sul mercato: l’obiettivo comune è un talento pronto a lasciare Barcellona.

Calciomercato Inter, derby di mercato col Milan per Todibo

Secondo quanto riportato da ‘Sport’, Inter e Milan hanno un obiettivo di mercato comune: Jean-Clair Todibo. Il centrale francese classe ’99 attualmente è in prestito allo Schalke 04, ma in estate ritornerà al Barcellona. La sua permanenza nella capitale catalana sembra, però, destinata ad essere alquanto temporanea: i blaugrana, infatti, sono disposti a sacrificarlo sul mercato. Dalla cessione di Todibo il Barcellona vuole ricavare almeno 25 milioni di euro. Considerando le qualità del difensore, rapportate alla giovane età, Todibo potrebbe essere un’ottima opportunità.

Il centrale francese ha tutte le caratteristiche ricercate da Gazidis per il prossimo mercato del Milan. I rossoneri, però, dovranno vedersela con i ‘cugini’: l’Inter è molto interessata a Todibo e potrebbe provare ad inserirlo nella trattativa in corso con il Barcellona per Lautaro Martinez. In questo senso, il club nerazzurro sembra essere avvantaggiato nel derby di mercato per il centrale blaugrana. Milan ed Inter, in ogni caso, non sono le uniche due società italiane a bramare l’acquisto di Todibo: anche la Roma non perde di vista il francese.

Il derby di Milano si sposta sul mercato: Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia per arrivare a Jean-Clair Todibo!

