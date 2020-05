Confronto FIGC-CTS, Lo Monaco: “Serie A verso la ripresa”

Dopo il confronto con il Comitato tecnico scientifico del Governo, il consigliere della FIGC ha annunciato la ripresa della Serie A

Nel giorno in cui le sei positività riscontrate dalla Fiorentina sembravano porre la parola fine sulla ripresa della Serie A, Pietro Lo Monaco, consigliere federale per la Serie C, ha fornito un aggiornamento importante sul confronto andato in scena oggi tra la FIGC e la Commissione tecnico scientifica del Governo. Il protocollo studiato per la ripresa delle attività prevede l’attuazione del modello tedesco che potrebbe consentire realmente il ritorno del campionato.

Coronavirus, Lo Monaco ottimista: “Serie A può riprendere”

Durante il programma “Si Gonfia la Rete”, su ‘Radio Marte’, il dirigente ha dichiarato: “Il Consiglio Federale è stato spostato e probabilmente si farà domani proprio per aspettare gli esiti di questo incontro. Penso si vada verso la ripresa della Serie A, visto e considerato che il protocollo può essere in grado di venire attuato solo dalle squadre di Serie A. Il Consiglio dovrà ratificare anche lo stop della Serie C, dovrebbe esserci promozione per le vincitrici dei gironi e la quarta con meriti sportivi. Una ripresa chiaramente a porte chiuse, usando tutte le cautele per gli allenamenti. Essendo però uno sport di contatto mi sembra difficile pensare di potersi allenare a metri di distanza. Si parla di ricominciare a giugno inoltrato. Potrebbero esserci i termini per concludere il campionato, seppur a porte chiuse”.

Ripresa Serie A, Lo Monaco sulle partite al Sud

Lo Monaco ha anche confermato l’ipotesi di giocare le partite da Roma in giù: “Questa ipotesi è stata affrontata. Ci sono opinioni contrastanti, perché essendo gare a porte chiuse c’è chi sostiene sia inutile andare fuori sede. Il problema, più della partita, diventa verificare la ripresa degli allenamenti. Dobbiamo imparare a conviverci in maniera responsabile come ha fatto il popolo italiano. Giusto tentare di ricominciare. In Germania il 16 maggio riprendono nonostante i casi al Colonia. C’è una ferma posizione di ricominciare una normalità che è stata scippata”.