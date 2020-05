Calciomercato Juventus, richiesta shock per il bomber | Rottura inevitabile

Continua il pressing della Juventus sull’attaccante. Il calciatore prepara una proposta per arrivare alla rottura definitiva col suo club

L’emergenza coronavirus ha fermato il calcio da ormai due mesi ed è difficile prevedere quando si tornerà in campo. Al momento l’ipotesi più plausibile sembrerebbe quella del rientro nella prima metà di giugno, in modo da portare la stagione a termine già entro il 2 agosto per poi procedere con le competizioni europee.

Le società approfittano di queste settimane senza calcio giocato per analizzare la stagione e studiare le prossime mosse di mercato sia in entrata che in uscita. La Juventus va a caccia di una punta e il nome accostato più di tutti in questi giorni è quello di Arkadiusz Milik, di proprietà del Napoli.

Calciomercato Juventus, Milik ‘provoca’ De Laurentiis per la rottura definitiva

Il calciatore polacco sembrerebbe gradire la possibile destinazione bianconera ma molto dipenderà dalla trattativa tra la Juventus e i partenopei. In questa annata il calciatore classe 1994 ha siglato dodici reti tra Serie A e Champions League disputando 20 gare.

Per spingere verso l’addio, Milik potrebbe richiedere al suo presidente Aurelio De Laurentiis un rinnovo con un ingaggio di circa 5 milioni di euro a stagione. Il suo contratto è in scadenza nella prossima annata e in caso di rottura definitiva potrebbe esserci un addio anticipato.

La Juventus monitora la situazione e prepara l’assalto in caso di via libera dal Napoli per la cessione dell’attaccante.

