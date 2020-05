Calciomercato Juventus, obiettivo Real | Scoppia il caso

In casa Real Madrid potrebbe esserci un problema: uno degli intoccabili di Zidane, in scadenza nel 2021, non ha ancora rinnovato e la Juventus è in agguato.

La Juventus è sempre attenta alle possibili occasioni che si creano sul mercato internazionale. In particolare con la crisi economica che sta investendo il sistema-calcio a causa del ‘Coronavirus’, i bianconeri vogliono riuscire a cogliere il meglio che il mercato offre. Dalla Spagna, intanto, potrebbe essere scoppiato un caso all’interno del Real Madrid e Fabio Paratici è pronto a partire all’assalto del giocatore.

Calciomercato Juventus, Casemiro non rinnova | Paratici pronto a colpire!

Secondo quanto riportato da ‘AS’, Casemiro ed il Real Madrid non avrebbero ancora iniziato a parlare di rinnovo e con il contratto in scadenza nel 2021, la Juventus è pronta ad inserirsi. Il brasiliano è uno dei centrocampisti più forti del mondo e per Zidane è un autentico intoccabile: non a caso è il giocatore più utilizzato dal tecnico francese. La società iberica, però, non si sta muovendo per prolungare il contratto del mediano verdeoro.

Casemiro, con i suoi 28 anni, ha ancora molto da dare e potrebbe essere il colpo ideale per il centrocampo della Juventus: i bianconeri, infatti, stanno cercando un giocatore che sappia abbinare importanti doti di interdizione ad una spiccata capacità di impostazione. E nel mondo, probabilmente, nessuno rappresenta queste caratteristiche meglio di Casemiro. Il contratto in scadenza nel 2021, poi, potrebbe essere una leva importante per alzare le possibilità della Juventus, abbassandone il costo complessivo. Anche la posizione di Zidane -molto legato al brasiliano- all’interno del Real Madrid rimane in bilico ed in caso di addio dell’allenatore, Casemiro potrebbe decidere di seguirlo. I due, fra qualche anno, potrebbero ritrovarsi proprio a Torino.

