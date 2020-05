Coronavirus, UFFICIALE: Dybala guarito, ma c’è un nuovo positivo

Novità importanti da Torino sul fronte Coronavirus: Dybala è ufficialmente guarito, ma in casa granata un giocatore è risultato positivo al Covid-19.

Novità decisamente importanti per la Serie A sul fronte Coronavirus arrivano da Torino. Se da un lato una notizia è estremamente positiva, dall’altra invece emerge preoccupazione. La prima riguarda la guarigione di Paulo Dybala, mentre la seconda un nuovo caso di positività, stavolta in casa Torino.

Juventus, UFFICIALE: Dybala è guarito

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha annunciato la guarigione di Paulo Dybala dal Coronavirus. Una bella notizia dunque, con l’attaccante argentino che è finalmente uscito dall’incubo del Covid-19. Questo il comunicato del club bianconero:

“Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.

Torino, UFFICIALE: un giocatore positivo

Se da un lato si può sorridere per la bella notizia della guarigione di Dybala, dall’altro lato notizie certamente più negative arrivano dalla sponda granata della città piemontese. Il club del presidente Cairo ha infatti annunciato la positività di un giocatore (senza rivelare il nome) ai test medici. Questo il comunicato del Torino:

“Nel corso dei primi esami medici effettuati ai calciatori del Torino, è emersa una positività al Covid-19. Il calciatore, attualmente asintomatico, è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato”.

La notizia della positività di un giocatore granata potrebbe complicare e non poco un’eventuale ripresa della Serie A.

