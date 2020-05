Calciomercato, 80 milioni di euro | Koulibaly in bianconero!

Napoli, spunta un’altra pretendente per Koulibaly: Newcastle pronto all’assalto se il club inglese dovesse passare nelle mani degli arabi.

Nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, Kalidou Koulibaly resta uno dei pezzi pregiati della scuderia del Napoli. Il centrale senegalese, per cui De Laurentiis puntava ad ottenere un’offerta a tre cifre la scorsa estate, potrebbe finire nuovamente nel mirino di tanti club europei, in particolare inglesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, super affare | Scambio con il grande ex

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, caccia al bomber in Serie A | Sfida col Napoli!

Calciomercato Napoli, anche il Newcastle punta Koulibaly

Il Manchester United non ha mai mollato la presa sul centrale nato in Francia, così come Sarri sarebbe ben felice di averlo alla Juventus, ma secondo ‘Sky Sport Uk’ un interesse notevole sembra arrivare anche da Newcastle. Il club bianconero è al centro delle cronache per un possibile passaggio di proprietà e potrebbe finire nelle mani del principe saudita Bin Salman, che sarebbe pronto a investire notevoli capitali per portare il club ad alti livelli.

Per essere aggiornato su tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

E tra i tanti nomi finiti nel mirino c’è in prima fila quello di Koulibaly. La valutazione del difensore del Napoli potrebbe però essersi abbassata rispetto alla scorsa estate ma, per l’emittente britannica, sarebbe pronta un’offerta da 80 milioni di euro, che De Laurentiis di certo non rifiuterebbe. Certamente l’affare dipenderà da molte variabili: la scelta del giocatore in primis, ma soprattutto l’eventuale passaggio di proprietà del club inglese.

Nel frattempo il Napoli, per cautelarsi, potrebbe rafforzare la difesa con Umtiti del Barcellona, finito nel mirino azzurro. Sul francese c’è però anche l’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Ligue 1, club in vendita | Prezzo fissato per la cessione

LEGGI ANCHE >>> Bundesliga, c’è la data per la ripartenza | A breve l’ufficialità