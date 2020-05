Calciomercato Milan, maxi affare con la Fiorentina | I dettagli

In vista della prossima stagione il Milan potrebbe architettare un’operazione ‘due per uno’ con la Fiorentina targata Rocco Commisso

Arrivano sempre più conferme sul fatto che nel Milan futuro non ci sarà spazio per Lucas Paqueta. L’agente del brasiliano e degli intermediari sono al lavoro con lo scopo di trovare una nuova sistemazione al calciatore brasiliano strapagato da Leonardo – 35 milioni di euro bonus esclusi – nel dicembre 2018. L’ex Flamengo potrebbe restare in Serie A, visto che su di lui c’è il forte interesse della Fiorentina di Rocco Commisso. I viola hanno provato ad acquistarlo già nello scorso calciomercato di gennaio.

Calciomercato Milan, maxi operazione con la Fiorentina: Chiesa l’obiettivo

Gli ottimi rapporti con il club rossonero potrebbero consentire alla Fiorentina di prendersi Paqueta in prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva sui 25-28 milioni di euro. L’operazione, però, avrebbe chance di allargarsi includendo altri calciatori: su tutti Federico Chiesa, perfetto per il progetto ‘linea verde’ e plusvalenze della società targata Elliott. Occhio poi a Dusan Vlahovic, Calabria e perché no anche a Suso (vicino ai gigliati un anno e mezzo fa) qualora non dovesse scattare l’obbligo di riscatto a favore del Siviglia. Ricordiamo che esso è legato alla qualificazione in Champions della squadra andalusa, tutt’altro che certa (ora è terza con un solo punto in più del Getafe quinto) a meno di stop definitivo della Liga causa coronavirus e annessa ‘cristallizzazione’ della classifica all’ultima giornata disputata. Con Paqueta e Suso, più magari un piccolo conguaglio il Milan avrebbe ottime possibilità di strappare l’ok della Fiorentina per Chiesa.

Nel caso andrebbe convinto il figlio d’arte a trasferirsi in un Milan di certo non con le ambizioni e l’immediato potenziale di Juventus e Inter, da tempo sulle sue tracce.

R.A.

