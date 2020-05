Calciomercato Juventus, Paratici anticipa l’Inter | Scambio in vista!

Il mercato creativo delineato da Paratici potrebbe portare la Juventus ad intraprendere diverse operazioni di scambio: Alex Sandro potrebbe andare in Premier League.

La crisi economica, effetto collaterale del ‘Coronavirus’, colpirà anche il mercato della Juventus. Nei giorni scorsi, Fabio Paratici ha ipotizzato un calciomercato creativo per sopperire alle contingenze attuali. Per questo motivo i bianconeri potrebbero lavorare molto per cercare operazioni di scambio: una di queste potrebbe portare Alex Sandro in Premier League.

Calciomercato Juventus, scambio Emerson-Alex Sandro | Le ultime

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, la Juventus potrebbe inserire Alex Sandro in un’operazione di scambio con il Chelsea per anticipare la concorrenza su Emerson Palmieri. In particolare, in questo modo, la Vecchia Signora potrebbe anticipare l’Inter che ha in Antonio Conte un grande fan dell’esterno italo-brasiliano. La Juventus aveva già provato ad arrivare ad Emerson Palmieri nel mercato di gennaio, ed in estate potrebbe tentare l’assalto decisivo.

L’inserimento di un giocatore come Alex Sandro potrebbe essere decisivo per convincere il Chelsea a preferire la Juventus. La valutazione di Emerson Palmieri è di circa 30 milioni di euro: una cifra considerata troppo alta dai bianconeri. Maurizio Sarri, che lo ha allenato in Inghilterra, vorrebbe riuscire ad averlo anche a Torino. Le caratteristiche di Emerson Palmieri ben si adattano alla visione di gioco sarrista e potrebbe trarne vantaggio anche in chiave Nazionale. Non a caso, anche il CT Roberto Mancini caldeggia per un ritorno in Italia dell’esterno ex Roma.

La Juventus potrebbe avere in mano la carta decisiva per strappare Emerson Palmieri dalle bramosie dell’Inter: inserire Alex Sandro nell’operazione col Chelsea!

