Calciomercato Inter, nuova ‘idea’ per la difesa | Godin nell’affare!

Arriva dalla Spagna il nome nuovo per la difesa dell’Inter di Antonio Conte. I nerazzurri infatti avrebbero puntato il mirino in casa Atletico Madrid.

Antonio Conte ha costruito i suoi successi su una solida difesa. Il tecnico nerazzurro ha infatti fondato anche la sua Inter sulla forza della fase difensiva con imprescindibile scacchiere tattico a tre elementi che ha visto primeggiare calciatori come Skriniar, Bastoni e soprattutto de Vrij. Chi invece ha deluso rispetto alle alte aspettative è stato Diego Godin, ex pilastro dell’Atletico Madrid che ha fatto più fatica a calarsi nella parte ritagliata dallo stesso Conte. Proprio dalla Spagna e nello specifico dal club allenato da Diego Simeone arriva l’ultimo nome accostato alla difesa dell’Inter in ottica futura. Per tutte le ultime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, i nerazzurri bussano alla porta di Simeone: occhi su Hermoso

Secondo quanto sottolineato da ‘Fichajes.net’, l’Atletico Madrid starebbe pensando di cedere Mario Hermoso, arrivato un anno fa dall’Espanyol per 15 milioni di euro. Il centrale spagnolo avrebbe attirato l’attenzione dell’Inter di Antonio Conte che gradirebbe nuovi rinforzi per la sua famigerata difesa a tre. L’ex calciatore delle giovanili del Real si adatterebbe perfettamente allo schema del tecnico nerazzurro ed è considerato ancora uno dei centrali più promettenti in patria.

Hermoso inoltre dal canto suo è insoddisfatto del minutaggio concessogli da Simeone, e punta ad avere un ruolo più importante anche per provare a disputare i prossimi Europei. Un quadro che potrebbe favorire nel caso proprio l’Inter che avrebbe la carta Godin da mettere sul piatto, magari con conguaglio economico. L’uruguaiano infatti tra infortuni ed equivoci tattici non ha reso a dovere, finendo indietro nelle gerarchie di Conte. Un ritorno all’Atletico con Hermoso a fare il percorso inverso potrebbe giovare ad entrambi.

