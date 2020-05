Calciomercato Inter e Milan, beffa decisiva | Può cambiare squadra

Non si ferma il lavoro di Inter e Milan sul fronte calciomercato: le due milanesi sarebbero sul top player, che potrebbe aver scelto la destinazione

Dopo lunghe settimane senza calcio giocato Milan e Inter sarebbero sul punto di tornare a far allenare i propri calciatori a partire da lunedì 4 maggio 2020. Sul fronte calciomercato da tempo le due milanesi avrebbero messo nel mirino il difensore francese del Barcellona, Samuel Umtiti, pronto a lasciare la Spagna in estate.

Calciomercato Inter e Milan, Umtiti verso il PSG

Come svelato da Onze Mundial il Psg lo avrebbe individuato per sostituire il centrale brasiliano Thiago Silva, che lascerà a sua volta il club parigino. Il direttore della società francese, Leonardo, avrebbe già chiesto informazioni al presidente Bartomeu per trovare un’intesa in tempi brevi.

