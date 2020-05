Calciomercato, Milan spiazzato | Assist Rangnick a Inter e Juve

Dal futuro di Timo Werner con Inter e Juventus interessate al destino di Ralf Rangnick e il Milan. Il tecnico tedesco fa il punto della situazione.

Mentre il mondo del calcio cerca la soluzione migliore per portare a compimento una stagione bruscamente interrotta dall’emergenza Coronavirus, le big di Serie A pensano anche al futuro con la prossima sessione di calciomercato che si preannuncia interessante. Tanti i cambiamenti soprattutto in casa Milan dove potrebbe esserci un cambio di panchina con l’arrivo del tedesco Ralf Rangnick uomo di punta della ‘Red Bull’ che darebbe una chiave di lettura completamente diversa. Il 61enne teutonico intervistato da ‘Mitteldeutsche Zeitung’ ha parlato dell’accostamento al club rossonero, spiegando cosa accaduto in questi mesi: “C’è stato un interessamento del Milan, ma con il Coronavirus ci sono state altre cose da considerare, oltre a pensare se Ralf Rangnick è l’uomo giusto per loro e se il Milan è la squadra giusta per me… Non sono interessato agli aspetti finanziari, per me si tratta di avere una certa influenza, che non c’entra con il potere”.

Calciomercato Juventus e Inter, occhi su Werner: l’annuncio di Rangnick

Accantonato per un momento il suo futuro, lo stesso Rangnick ha parlato del Lipsia ed in particolar modo del destino di Timo Werner, centravanti tedesco nel mirino di tutte le big europee tra cui anche Juventus e Inter: “Conosco la sua famiglia, anche la sua fidanzata sa consigliarlo molto bene. Deve continuare a migliorare, soprattutto nel suo rendimento. Sarei contento se restasse. Se dovesse partire potrebbe essere sostituito, ma Timo dovrà valutare se in un altro club avrà la possibilità di giocare con regolarità come al Lipsia”.

Rangnick ha poi ribadito: “Ha continuato a svilupparsi e potrebbe migliorare ancora sotto la guida di Julian Nagelsmann e dei suoi colleghi. Sarei felice se rimanesse”. Piccola apertura sulla cessione dunque da parte del dirigente tedesco che se da un lato sarebbe contento per una permanenza di Werner, dall’altro si manifesta ben consapevole di poterlo tranquillamente sostituire.

