Calciomercato Roma, Raiola tuona su Mkhitaryan: ”Non è vero!”

Il calciomercato della Roma vede ancora in forte dubbio il futuro di Mkhitaryan: Mino Raiola esce allo scoperto!

In un clima di incertezza per quanto riguarda la possibile ripresa dei campionati, arrivano novità importanti per quanto riguarda il futuro di uno dei top player della Serie A. Mkhitaryan e la Roma potrebbe continuare insieme ma l’agente dell’armeno Mino Raiola ha voluto fare chiarezza: ecco le sue parole.

Calciomercato Roma, Raiola su Mkhitaryan: ecco la verità

Attraverso il proprio profilo Twitter, Mino Railla ha voluto smentire i presunti messaggi lanciati da Mkhitaryan che avrebbe chiesto all’Arsenal di restare in giallorosso: “Mkhitaryan non ha mandato nessun messaggio all’Arsenal. Soprattutto in momenti cosi, le fake news sono assolutamente inaccettabili”.

Dichiarazioni forti quelle del potente procuratore italo-olandese che allontana, per il momento, la riconferma di Mkhitaryan con il club capitolino. Il futuro del trequartista armeno è dunque ancora in bilico, con la possibilità che resti a Roma che rimane comunque viva.

S.C