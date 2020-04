Calciomercato Roma, è fatta | Accordo per l’estensione di due prestiti

Roma, novità dal mercato: trovata l’intesa con il Manchester United e l’Arsenal per il prolungamento dei prestiti di Smalling e Mkhitaryan.

In attesa di capire quando potranno ripartire i campionati per via dell’emergenza Coronavirus, le squadre stanno cercando di risolvere le situazioni legate ai vari prestiti, i cui contratti scadono per obbligo il prossimo 30 giugno. E a tal proposito un’importante novità arriva da casa Roma.

Calciomercato Roma, accordo per Smalling e Mkhitaryan

Il club giallorosso avrebbe trovato un accordo infatti con Manchester United e Arsenal per il prolungamento dei prestiti rispettivamente di Smalling e Mkhitaryan sino alla fine della stagione. I due giocatori, pedine fondamentali dello scacchiere di Fonseca, resteranno dunque in giallorosso in attesa di capire se anche il prossimo anno proseguiranno la propria avventura nella capitale.

Il club infatti sta lavorando ad una conferma di entrambi i calciatori, che hanno più volte sottolineato che sarebbero felici di restare in giallorosso.

