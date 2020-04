Calciomercato Roma, De Rossi vuole tornare | L’annuncio in diretta TV

È spuntato uno scenario incredibile sul futuro della panchina giallorossa, c’è l’annuncio in diretta TV: “Mi piacerebbe allenare la Roma”.

La Roma ha perso nel giro di pochi anni i giocatori che la rappresentavano nel mondo: prima Francesco Totti nel 2017 e poi Daniele De Rossi nel 2019. La stagione in corso è stata la prima dei giallorossi senza una vera e propria bandiera, perfino Florenzi ha lasciato la Capitale per andare in prestito al Valencia. Con Fonseca, però, la Roma ha ritrovato un’identità tattica e una sicurezza che mancava da diversi anni. In futuro la società capitolina potrebbe ritrovare una delle sue bandiere: questa volta sulla propria panchina.

Dici Daniele De Rossi e dici Roma. L’ex capitano giallorosso è uno dei pochi giocatori del nuovo millennio il cui nome sarà legato indissolubilmente sempre e solo ad una squadra. L’addio forzato alla Roma nel maggio del 2019 è ancora un tasto dolente per ‘DDR’, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha dichiarato: “Non sono stato io a scegliere di lasciare la Roma, mentre ho scelto io di lasciare il calcio. Due momenti difficili, in cui ho dovuto prendere decisioni che non avrei voluto prendere”.

A pochi mesi dal suo addio al Boca Juniors e al calcio, Daniele De Rossi ha le idee chiare sul proprio futuro e ha voluto fare sognare i tifosi giallorossi: “Mi piacerebbe allenare la Roma un giorno. Prima però devo diventare allenatore e per questo fare un percorso di crescita. Raggiungere quella panchina mi piacerebbe, ma non ho la fretta di farlo accadere domani: succederà se sarò diventato un bravo allenatore e non per essere stato un grande giocatore con questa maglia”. De Rossi è sempre stato un calciatore differente: una delle menti più brillanti della Serie A e un personaggio di grande carisma. Un piano per il futuro ce l’ha e adesso deve solo seguirlo per raggiungere i propri obiettivi.

Ai tifosi giallorossi è stato concesso il privilegio di sognare: Daniele De Rossi un giorno potrebbe allenare la Roma.

