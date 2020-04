Calciomercato Roma, si lavora al rinnovo | Eliminata la clausola

In casa Roma si lavora anche sulla situazione rinnovi: giocatore pronto al prolugamento del contratto anti Juventus ed Inter

Il Coronavirus ha portato molti disagi nel panorama calcistico. La sospensione dei campionati ha causato una crisi economica nel calcio italiano e ad oggi ancora non si sa quando si potrà tornare in campo. La dirigenza del Roma intanto pensa ai rinnovi dei contratti. Prove di prolungamento con Lorenzo Pellegrini, pronto l’aumento di ingaggio e clausola rescissoria eliminata.

Calciomercato Roma, pronto il rinnovo per Pellegrini: tolta la clausola rescissoria

Per il futuro della Roma sarà importante mantenere quella parte di romanità che si è persa con gli addii di Francesco Totti e Daniele De Rossi e la partenza in prestito di Alessandro Florenzi. Così, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘, i giallorossi starebbero pensando a far partire le trattative per il rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Per il numero sette romanista sarebbe pronto un prolungamento di contratto fino al 2025, con un aumento di stipendio che porterebbe il classe 1996 a guadagnare circa 3 milioni netti a stagione. Una parte fondamentale del rinnovo sarà l’abbattimento della clausola rescissoria da 30 milioni presente sull’attuale contratto del giocatore.

La Roma proverà così a blindare il proprio centrocampista, finito da tempo nel mirino di Juventus ed Inter, che più volte hanno pensato di pagare la clausola per assicurarsi il gioiello giallorosso. Un rinnovo che, qual’ora arrivasse, potrebbe portare anche la fascia di capitano sul braccio del giocatore romano e romanista.

