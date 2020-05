Calciomercato Milan, acquisto deciso | Ecco le cifre

In meno di mezza stagione si è ben distinto. Ora la società pare abbia preso una decisione sul suo conto: ecco cosa farà con il Siviglia

L’emergenza coronavirus ed i dubbi sul futuro dell’attuale campionato di Serie A non fermano il mondo del calciomercato. Le squadre italiane si attivano alla ricerca di nuovi colpi per il futuro. Novità importanti arrivano dal fronte Milan. I rosoneri sarebbero infatti vicini a chiudere un colpo per la difesa: pronti 2,5 milioni per il riscatto di Simon Kjaer. Il calciatore, arrivato a gennaio, ha disputato 7 match in rossonero tra campionato e Coppa Italia, e poche altre presenze le ha raccolte nella prima parte di stagione con l’Atalanta, tormentato da alcuni infortuni. Tanto sarebbe bastato, però, per convincere la dirigenza milanista del suo acquisto definitivo dal Siviglia.

Kjaer, trattativa Milan-Siviglia: riscatto in due rate

Il difensore danese si è rivelato una buona sorpresa per il Milan nella seconda fase di stagione, nonostante un ulteriore infortunio gli abbia impedito di scendere in campo nelle ultime partite prima dello stop. Considerata l’operazione a basso costo, del resto, per i rossoneri si tratterebbe di un buon affare. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, ci sarebbe una trattativa in corso con il Siviglia e con Monchi, che non dovrebbe opporsi alla partenza del centrale dal momento che il contratto dello stesso, in scadenza nel 2021, non permetterà di monetizzare in futuro. Dal proprio canto, il trentunenne ex Roma pare sia felice a Milano, club con il quale vorrebbe continuare a giocare nonostante le varie incertezze legate anche alla panchina milanista (il candidato numero uno per il post-Pioli è Ralf Rangnick).

Dunque l’affare sarebbe in chiusura. Il Milan sarebbe intenzionato a versare i 2,5 milioni per il riscatto di Kjaer in due rate: una nella prossima estate e l’altra prima della fine dell’anno.

