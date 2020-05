Calciomercato Inter, affare con il Barcellona | Marotta beffa la Juventus

Juventus ed Inter continuano a sfidarsi a distanza sui possibili acquisti del prossimo calciomercato: i nerazzurri potrebbero soffiare l’obiettivo ai rivali

Juventus ed Inter si sfidano anche fuori dal campo, ed il terreno di gioco in questo caso è il calciomercato. La società bianconera segue molto attentamente un calciatore del Barcellona, considerato uno dei primi obiettivi per la prossima stagione. I nerazzurri però, potrebbero inserirsi nella trattativa e beffare gli storici rivali. Anche la volontà del calciatore sarà decisiva.

La Juventus continua a lavorare sull’asse caldo con il Barcellona, per cercare di assicurarsi il centrocampista brasiliano, Arthur. Il numero otto blaugrana sembrerebbe essere finito fuori dal progetto di Quique Setien, tanto essere tra i possibili partenti nella prossima sessione estiva di calciomercato. I bianconeri starebbero lavorando sulla trattativa prendendo in considerazione varie possibilità come uno scambio con Pjanic o altri calciatori, tra cui Bernardeschi. Però, secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, ad inserirsi nell’affare potrebbe essere l’Inter, scatenando così l’ennesimo derby d’Italia in chiave mercato. La società catalana, infatti, avrebbe offerto il centrocampista classe 1996 a Beppe Marotta, cercando così di ottenere uno sconto sul possibile acquisto di Lautaro Martinez.

In questo modo i nerazzurri potrebbero riuscire ad assicurarsi l’ottimo giocatore del Barcellona e beffare i rivali bianconeri. Decisiva come sempre, sarà la volontà del calciatore, che al momento sembrerebbe non voler lasciare il club catalano. Vedremo quale delle due big italiane riuscirà a strappare il talento brasiliano alla squadra spagnola.

