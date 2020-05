Calciomercato Inter, top player in attacco | C’è lo sconto!

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere un grande colpo per l’attacco di Conte: buone notizie per il post Lautaro Martinez

Non è ancora chiaro quale possa essere il futuro della Serie A, ancora ferma a causa dell’emergenza Coronavirus. In attesa di conoscere le eventuali date per la ripresa del massimo torneo, in casa Inter si lavora intensamente alla prossima sessione di calciomercato. A tenere banco il futuro di Lautaro Martinez: arrivano buone notizie per la caccia all’erede.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Marotta beffa la Juve | Scambio a sorpresa

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juve, ‘assist’ Chelsea per il colpo Emerson Palmieri

Calciomercato Inter, sconto per il post Lautaro: gli scenari

Insistono da mesi le voci sul possibile addio di Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona che lo vede come perfetto erede di Luis Suarez. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, però, il club di Bartomeu non andrebbe oltre gli 80 milioni di euro per l’ex Racing. Una cifra parecchio distante dalla clausola richiesta da Marotta, di 111 milioni. Una situazione di attesa con il Barcellona che vorrebbe chiudere la vicenda legata al ‘Toro‘ entro i prossimi 10 giorni. Dalla cessione della punta argentina dipenderà quindi il discorso relativo al sostituto.

Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

Resta viva la pista che porta a Timo Werner, attaccante del Lipsia che piace tanto alla dirigenza meneghina. In tal senso arrivano novità decisamente positive per Marotta e Ausilio. Da un lato il Liverpool che parrebbe più lontano al 24enne di Stoccarda, dall’altro la ‘Rosea‘ sottolinea come l’attuale prezzo di Werner (60 milioni di euro per la sua clausola rescissoria) possa scendere a 50 milioni in caso di mancato titolo portato a casa dal Lipsia.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, intreccio clamoroso Icardi-Lautaro | I dettagli

Un affare che andrebbe chiuso entro il 15 giugno, data ultima per esercitare l’utilizzo della clausola rescissoria. Tutto dipenderà dal Barcellona che, se vuole Lautaro, dovrà fare un ultimo passo verso le richieste nerazzurre: fino ad allora, la pista Werner rimane più che calda.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, nuova ‘idea’ per la difesa | Godin nell’affare!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Paratici anticipa l’Inter | Scambio in vista!

S.C