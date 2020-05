Calciomercato Inter, intreccio clamoroso Icardi-Lautaro | I dettagli

Il calciomercato dell’Inter ruota intorno al futuro di Mauro Icardi, ora in prestito al PSG. In caso di mancato riscatto, cessione eccellente per il top player

Il destino di Mauro Icardi è sempre incerto. L’attaccante di proprietà dell’Inter, in prestito al momento al PSG, non conosce con esattezza ciò che succederà in estate. Dopo il campionato vinto con il club parigino vista la decisione ufficiale del Governo di terminare il campionato francese, ora si penserà al calciomercato.

Calciomercato Inter, c’è anche il Psg su Lautaro

L’obiettivo del PSG sarebbe stato quello di sborsare i 70 milioni per il riscatto dell’argentino, ma ora è tutto ancora molto incerto. In caso contrario come svelato da ESPN l’Inter sarà così costretta a pensare ad una cessione eccellente con Lautaro Martinez, diventato negli ultimi mesi l’autentico uomo mercato.

In corsa per il connazionale di Icardi ci sarebbe anche lo stesso PSG, che monitora la situazione per il futuro. Il club parigini, dopo il possibile addio di Cavani, dovrà decidere su chi puntare per il reparto offensivo. Una scelta decisiva tra i due centravanti di proprietà dell’Inter che verterà soprattutto sul costo del cartellino visto che Lautaro ha una clausola pari a 111 milioni di euro. Il Barcellona è in pole per il nerazzurro già da diverse settimane e proverà a chiudere la trattativa in tempi brevi.

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, infine, ha confessato a ‘La Gazzetta dello Sport’ i suoi ‘desideri’ in caso di addio di Lautaro: “Se arriva Messi, ci sto. E se Leo è impossibile, al posto del Toro vorrei Dybala“.

Tra Icardi e Lautaro, il PSG ha le idee ancora molto confuse per l’attacco.

