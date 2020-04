Calciomercato Inter, intrigo Lautaro-Barca | Svolta dalla Spagna

Il Barcellona continua a seguire Lautaro Martinez in vista del calciomercato estivo ma qualcosa sembra essere cambiato: il piano dell’Inter

Il momento certamente complesso vissuto dal calcio italiano non frena i progetti futuri dell’Inter in ottica calciomercato. L’estate dei nerazzurri potrebbe vedere in bilico il destino di Lautaro Martinez corteggiatissimo dal Barcellona. In tal senso, arrivano importanti novità dalla Spagna che rischiano di ribaltare i piani: ecco cosa sta accadendo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, chance dalla Spagna | Duello Inter-Juventus per il Big

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus | Assalto improvviso e sgarbo all’Inter

Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona: svolta vicina

Secondo quanto riportato dalla firma del ‘Mundo Deportivo’ Francesc Aguilar sul proprio profilo Twitter, l’affare Lautaro Martinez-Barcellona sarebbe tutt’altro che scontato. Secondo il giornalista spagnolo infatti il club catalano starebbe sondando il terreno per altri profili per l’attacco e non tutti propriamente adeguati alla filosofia calcistica dei catalani. “L’Inter è molto tranquilla sulla vicenda Lautaro Martinez“, ha scritto Aguilar che ha poi aggiunto: “Marotta non è facilmente impressionabile in questa partita a carte con il Barcellona”

Per tutte le ultime notizie CLICCA QUI

“Se i blaugrana vogliono Lautaro, devono pagare. Altrimenti rimane doppiamente felice”. Dichiarazioni che testimoniano dunque come il club di Steven Zhang abbia le idee chiare ed, evidentemente, la volontà di tenere ancora il ‘Toro’ in rosa salvo l’arrivo di offerte fuori mercato. Aguilar ha poi fatto il punto su quelle che sarebbero le volontà del numero 10 di Conte, allettato dalla pista spagnola: “Lautaro continua a pensare alla firma con il Barcellona“, ha scritto Aguilar.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, parla l’allenatore di Vidal | ”Può tornare in Italia”

Il giornalista ha poi concluso sottolineando come l’offerta catalana sia l’unica che alletti concretamente l’ex Racing. “Ha ricevuto diverse offerte dalla Premier ma non lo convincono, il problema è rappresentato dal Real Madrid che non è convinto di Haaland e potrebbe spingersi su Martinez”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo a zero vicino | Sarri prova la beffa

LEGGI ANCHE >>>Inter, accordo con il Barcellona | Due per uno per Lautaro!

S.C