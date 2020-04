Calciomercato Milan, addio da 50 milioni | Regalo a Inter e Juventus

Theo Hernandez nel mirino del Chelsea per la prossima finestra di calciomercato. La cessione del francese ai ‘Blues’ favorirebbe la corsa di nerazzurri e bianconeri per Emerson e Alex Telles

Theo Hernandez è una delle poche note liete del Milan nella stagione in corso, ferma al momento a causa dell’emergenza coronavirus. Il terzino francese, voluto fortemente da Maldini, si è posto all’attenzione degli addetti ai lavori e degli uomini di mercato come uno dei migliori nel suo ruolo, non solo in Italia ma a livello internazionale.

Il prezzo del suo cartellino si è raddoppiato, rispetto ai 20 milioni di euro spesi dal Milan questa estate per portarlo in Italia. Il club rossonero non ha intenzione di privarsi dell’ex Real Madrid, che però avrebbe attirato l’interesse di diverse big europee. In Serie A è la Juventus ad aver posto l’attenzione sul classe ’97, che conta diversi estimatori soprattutto in Premier League.

Calciomercato Inter e Juventus, l’addio di Theo al Milan libera Emerson e Telles

Il Manchester United avrebbe infatti messo gli occhi su Theo, mentre negli ultimi tempi pure il Chelsea starebbe pensando ad un possibile assalto al mancino nato a Marsiglia. I ‘Blues’ vorrebbero portare a Londra l’accoppiata Donnarumma-Hernandez, valutando i due rossoneri intorno ai 100 milioni di euro. Per un assegno da 50 milioni il Milan potrebbe dare il via libera a Theo, con il Chelsea che gli offrirebbe un ingaggio di gran lunga superiore rispetto agli 1,5 milioni che percepisce a Milano.

Allo stesso tempo il ‘Diavolo’ farebbe così un favore a Inter e Juventus, liberando di fatto dalla rosa di Lampard Emerson Palmieri, conteso da nerazzurri e bianconeri. Inoltre, il Chelsea non darebbe più la caccia ad Alex Telles, finito nel mirino sempre di Marotta per la corsia di sinistra di Antonio Conte. Con la cessione di Theo via libera al domino terzini…

G.M.