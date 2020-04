Calciomercato, Mourinho ‘tradisce’ l’Inter | Concorrenza spietata!

L’asse tra Barcellona e Inter è sempre caldissimo con i nerazzurri che hanno messo nel mirino un centrocampista blaugrana. Occhio però al Tottenham di Mourinho.

Si prospetta una campagna acquisti estiva caldissima sull’asse Barcellona-Inter con i blaugrana particolarmente interessati a Lautaro Martinez. L’amore del Barça per il giovane argentino non è affatto un mistero, così come la ferma volontà della società di Zhang di trattenere il ragazzo a meno del pagamento della clausola da 111 milioni di euro. Al contrario però anche l’Inter osserva attentamente gli sviluppi di casa Barcellona puntando in modo deciso gli occhi su Arthur, centrocampista brasiliano classe 1996. Qualità tecniche e controllo palla da specialista del ruolo per il regista azulgrana che in Catalogna è stato addirittura paragonato ad una leggenda come Xavi. Caratteristiche quelle del giovane Arthur che ben si sposerebbero anche con il centrocampo di Conte. Per tutte le ultime notizie sul mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Mendes ‘porta’ l’attaccante | Ipotesi scambio

Calciomercato Inter, anche Mourinho su Arthur: concorrenza Tottenham

Secondo il ‘Mundo Deportivo’ l’Inter ha già parlato con gli emissari della società blaugrana in occasione delle ‘missioni’ a San Siro per tenere d’occhio Lautaro. Stando al quotidiano catalano ci sarebbe però anche un’altra pretendente per Arthur. Si tratta del Tottenham di Mourinho che avrebbe fatto passi con i catalani proponendo anche un eventuale scambio per arrivare al brasiliano.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, colpo a zero vicino | Sarri prova la beffa

Il 23enne verdeoro ha un contratto fino al 2024 e una clausola rescissoria elevata oltre alla fiducia di Setien. Tuttavia al Barcellona l’unico calciatore considerato assolutamente incedibile è come sempre Leo Messi, motivo per cui i blaugrana non escluderebbero discussioni con eventuali acquirenti. In particolare gli ‘Spurs’ di Mou potrebbero mettere sul piatto una proposta importante con ingaggio migliorato anche per il calciatore. In particolar modo gli inglesi proporrebbero Ndombele, profilo che piacerebbe al Barça.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, accordo con il Barcellona | Due per uno per Lautaro!

Calciomercato, svolta Inter | Top player a solo 6 milioni