Calciomercato Inter, colpo a zero vicino | Sarri prova la beffa

Il futuro di Mertens resta un’incognita: rinnovo lontano con il Napoli. L’Inter preme, ma Sarri può mettersi in mezzo per convincere il belga.

Dopo l’incontro dello scorso marzo sembrava essere arrivata la svolta. Dries Mertens e il Napoli parevano pronti a prolungare il proprio matrimonio. Il rinnovo di contratto del belga, auspicato da Gattuso e dai tifosi partenopei, sembrava ad un passo, ma adesso sembra esserci stato un rallentamento.

Calciomercato Inter, non si molla Mertens

Il rallentamento subito nella trattativa per il rinnovo di Mertens ha destato nuovamente l’interesse dell’Inter, pronto a fiondarsi sul belga per acquistarlo a parametro zero. Da tempo i nerazzurri puntano al giocatore ex Psv Eindhoven e sono pronti ad offrirgli un contratto decisamente più remunerativo di quello percepito in azzurro.

L’incontro del 1 marzo con De Laurentiis sembrava aver complicato i piani nerazzurri, ma l’annuncio del rinnovo ancora non è arrivato, anzi la situazione sembra essersi complicata. Le parti infatti si sono allontanate nelle ultime settimane.

Calciomercato Inter, ostacolo Juventus: lo vuole Sarri

Come però riferisce ‘Sportmediaset’, su Mertens ha messo gli occhi anche la Juventus, che sta pensando ad un possibile colpo in attacco, soprattutto in vista di un post-Higuain. Il nome di Mertens sarebbe salito in cima alle gerarchie e a premere per il belga è Maurizio Sarri. Il tecnico toscano sarebbe entusiasta di avere nuovamente a disposizione l’attaccante belga anche in bianconero.

La situazione però non è semplice. Sia per il fortissimo interesse dell’Inter, sia per il fatto che Mertens, comunque legato a Sarri, non vorrebbe “tradire” il popolo partenopeo con un passaggio in bianconero.

