Calciomercato Juventus, sorpasso all’Inter per il gioiello!

Il duello fra Juventus ed Inter vivrà un nuovo capitolo sul mercato: Paratici ha superato i nerazzurri trovando l’accordo per un gioiello della Serie A.

La grande rivalità fra Juventus ed Inter, non potendo trovare sfogo sul campo, si riversa sul calciomercato: Marotta e Paratici stanno mettendo in piedi un vero e proprio duello per i migliori talenti della Serie A. Da Tonali a Chiesa, passando da Musso a Castrovilli, il ‘Derby d’Italia’ si è spostato sul mercato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, la Juventus vuole ‘scippare’ il Real Madrid | Perez si vendica

Calciomercato Juventus, sorpasso per Chiesa | Accordo con l’entourage!

Uno dei pallini della Juventus è Federico Chiesa. La scorsa estate l’attaccante classe ’97 è stato convinto da Commisso a rimanere alla Fiorentina, ma ora potrebbe essere cambiato tutto. Secondo le fonti de ‘La Stampa’, Paratici nei giorni scorsi avrebbe trovato l’accordo con Enrico Chiesa -papà e agente dell’attaccante- per un quinquennale da oltre 5 milioni a stagione. La Juventus, quindi, sarebbe pronta ad offrire un ingaggio da top player a Federico Chiesa, che sbarcherebbe a Torino con un ruolo da protagonista. Un’offerta importante, a cui il giocatore avrebbe già acconsentito. Ora la palla passa alla Viola.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, il Napoli provoca | Vuole un incedibile per Milik

L’accordo raggiunto da Paratici con l’entourage del giocatore avrebbe sancito il definitivo sorpasso sull’Inter, che nei prossimi giorni potrebbe provare a rilanciare. Ora al ds bianconero non resterebbe che cercare un accordo con la Fiorentina per regalare Chiesa a Maurizio Sarri. Il prezzo stabilito dai ‘Gigliati’ per privarsi del ‘figlio di Enrico’ si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro. Un esborso importante anche per una società come la Juventus, che dimostrerebbe la grande fiducia nutrita per lui a Torino. Federico Chiesa sembra avere la ‘Vecchia Signora’ nel proprio destino: l’esordio in Serie A, infatti, è arrivato proprio allo ‘Juventus Stadium’ nell’agosto del 2016.

Il sogno della Juventus di arrivare a Federico Chiesa potrebbe avverarsi in estate: Paratici avrebbe già trovato l’accordo con l’entourage del giocatore.

RM

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI:

Inter, sgarbo Leonardo | Il PSG prova a rubare il ‘futuro’ dei nerazzurri!

Coronavirus, clamoroso Juve | ”Higuain preoccupato, vuole rimanere in Argentina”

Calciomercato Milan, futuro Donnarumma | Destinazione a sorpresa!