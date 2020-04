Coronavirus, clamoroso Juve | ”Higuain preoccupato, vuole rimanere in Argentina”

Clamorosa indiscrezione su Gonzalo Higuain: l’attaccante della Juventus sarebbe preoccupato della situazione a Torino e vorrebbe rimanere in Argentina

Gonzalo Higuain vuole rimanere in Argentina. È la clamorosa indiscrezione riportata da ‘Sky Sport’: l’attaccante della Juventus sarebbe ancora preoccupato della situazione Coronavirus in Italia e in particolare in Piemonte e non avrebbe intenzione di tornare a Torino. Il ‘Pipita’ era rientrato nel proprio paese per stare al fianco della madre malata e ora starebbe addirittura pensando di chiedere alla società bianconera di non rientrare in Italia.

Coronavirus | Juventus, Pjanic e Douglas Costa tornano a Torino

A differenza di Higuain, riferisce ‘Sky Sport’, Pjanic e Douglas Costa dovrebbero rientrare in Italia nelle prossime ore, entro la giornata di domani.

Si attendono invece nuovi sviluppi riguardo al presunto ‘caso’ Higuain. Per il momento l’attaccante ex Napoli e Milan rimane in Argentina.

