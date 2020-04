Calciomercato, l’ex fa ‘tremare’ Sarri | “Sogno di allenare la Juventus”

Maurizio Sarri sarà ancora l’allenatore della Juventus per la prossima stagione, ma un ex giocatore bianconero si è proposto in panchina: idea per il futuro!

La Juventus non ha dubbi: in panchina ci sarà ancora Maurizio Sarri. Nonostante una stagione vissuta tra alti e bassi, l’emergenza Coronavirus non porterà alcun allenatore al posto del tecnico toscano. Da Guardiola a Pochettino, nel corso dei mesi tanti nomi sono stati accostati alla panchina bianconera.

Calciomercato Juventus, Paulo Sousa si offre ai bianconeri

Ai microfoni di “Tuttosport”, però, sono arrivate dichiarazioni a sorpresa di Paulo Sousa, ex centrocampista bianconero, attualmente allenatore del Bordeaux: “Ho sempre sognato una squadra che mi consentisse di allenare campioni e di provare a vincere. E la Juventus lo è senza dubbio. Ma non vorrei arrivare alla Juve grazie all’amicizia con Andrea. So che in certi casi funziona così, non per me. Mi piacerebbe un giorno di meritare quella panchina perché credono che io possa dare qualcosa”.

Così l’ex tecnico della Fiorentina ha speso parole d’elogio per il presidente Agnelli: “Andrea è stato bravo a costruire un team di persone formidabili intorno a lui. Una società solida di professionisti di alto livello che rende la Juventus un club esemplare in Europa”. Infine, un plauso anche a Cristiano Ronaldo: “Un giocatore pazzesco. Sembra infinito, no? Forse lo è. Ho visto i numeri: è il capocannoniere della squadra, ha segnato più di tutti gli attaccanti e i centrocampisti messi insieme, cerca sempre di aiutare a vincere la squadra. Quando la Juve lo ha preso ho pensato: sono fatti l’una per l’altro. Stessa cultura del lavoro, stessa mentalità, stessa organizzazione finalizzata ad un solo obiettivo: vincere”.

Sarri continuerà il suo lavoro alla Juventus, ma per il futuro mai dire mai per Paulo Sousa.

