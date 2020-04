Calciomercato Inter, futuro Brozovic | Annuncio dell’agente!

Incerto il futuro di Brozovic, centrocampista di fondamentale importanza per l’Inter di Antonio Conte: il suo agente ha parlato del suo futuro

E’ uno degli uomini chiave dello scacchiere tattico di Antonio Conte, perno del centrocampo dell’Inter. Marcelo Brozovic ha dimostrato, anche in questa stagione, di possedere grandi doti, che o portano così ad essere tra i calciatori più ambiti sul mercato della prossima stagione. Sulle sue tracce tante big europee come il Barcellona, il Paris Saint Germain, il Liverpool ed il Real Madrid. I nerazzurri non vorranno però lasciarlo andare e così potrebbero a breve presentargli un’offerta di rinnovo.

Futuro Brozovic, l’agente: “Rinnovo? Faremo tutto in silenzio”

Il suo agente, Miroslav Bicanic, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Sportske Novosti, non nascondendo l’interesse e l’apprezzamento dei grandi club nei confronti del calciatore. “Marcelo è attualmente il croato più ‘attraente’ sul mercato – ha detto Bicanic – ma non possiamo prendere una decisione sulla prossima stagione prima della seconda metà di giugno a causa della crisi del coronavirus”. Poi ha parlato della possibilità di un trasferimento altrove: “Se si dovesse verificare un trasferimento, deve avvenire tra l’1 e il 15 luglio, come previsto dai termini del contratto”.

Infine, parlando del suo futuro e del possibile rinnovo, l’agente di Brozovic ha fatto sapere: “Abbiamo concordato che faremo tutto in silenzio. Non daremo informazioni sul suo futuro fino a quando non avremo trovato una soluzione definitiva”.

