Calciomercato, il big ‘rompe’ col club | Juventus all’assalto!

La Juventus intende rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri, che sarà ancora l’allenatore dei bianconeri: assalto per 40 milioni!

La voglia di tornare in campo è davvero tanta, ma in queste lunghe settimane la Juventus starebbe già al lavoro in vista della prossima stagione. L’obiettivo primario è quello di portare a termine il campionato e le varie competizioni in corso, ma il club bianconero non vede l’ora di rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri, che resterà a Torino ancora per una stagione.

Calciomercato Juventus, Allan regalo per Sarri

Come svelato dal portale spagnolo “TodoFichajes” la Juventus avrebbe messo nel mirino il centrocampista brasiliano del Napoli, Allan. Il suo rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis non sembra più dei migliori e così spingerebbe ancora una volta per una cessione. Già in passato il suo addio sembrava imminente: ora potrebbe arrivare la decisione definitiva.

La Juventus avrebbe già contattato il club azzurro, che potrebbe lasciar andare via il guerriero sudamericano per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Allan conosce molto bene Sarri durante la loro esperienza condivisa proprio a Napoli. In quelle stagioni il brasiliano è stato l’uomo in più nelle due fasi della compagine partenopea.

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte mercato tra cessioni e acquisti. Il profilo del brasiliano è in cima alla lista di Paratici.

