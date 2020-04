Calciomercato Juventus, occhi sul ‘Neymar colombiano’

La Juventus tiene sempre d’occhio i migliori talenti in giro per il mondo. L’ultima stellina del mirino potrebbe arrivare dal River Plate.

Presente e futuro per la Juventus che tiene sempre d’occhio anche i migliori talenti in giro per il mondo. Il club bianconero infatti si fa sempre trovare preparato in materia di giovani interessanti per le prossime stagioni. L’ultimo talentino osservato anche dal club piemontese sarebbe Jorge Carrascal, trequartista colombiano classe 1998 di proprietà del River Plate. ‘StadioSport’ evidenzia come il calciatore cresciuto nel vivaio dei Milionarios, con il quale ha debuttato solo a 16 anni, abbia impressionato molti addetti ai lavori, compresi quelli di Juventus ed Ajax. Per tutte le ultime notizie di giornata sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, occhi su Carrascal: il ‘Neymar colombiano’

Prima di esplodere con la maglia del River Plate, Carrascal ha dovuto compiere un lungo percorso a tappe con Siviglia Atletico in Spagna e Karpaty in Ucraina. Esperienze formative prima di dimostrare il suo ampio talento con la maglia del club argentino. Il classe 1998 di Cartagena viene definito da molti come il “Neymar colombiano” per le sue movenze.

Un paragone illustre così come quello che fa anche Antonio Cassano che in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ha consigliato proprio Carrascal: “Mi ricorda il primo Kakà per cambio di passo e qualità di palleggio. Se trova l’allenatore giusto, diventa un top”. Chissà che in Italia non ascoltino i consigli dell’ex fantasista di Inter e Roma. Il prezzo è fatto: nel contratto del giocatore è presente una clausola rescissoria di 20 milioni di euro.

