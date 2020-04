Calciomercato Juventus, sogno Ronaldo | La stella del City si ‘offre’

Tutti pazzi di Cristiano Ronaldo. Anche una stella del Manchester City di Pep Guardiola vorrebbe giocare con il fenomeno portoghese della Juventus.

In un modo nell’altro è sempre lui a catalizzare l’attenzione. Si tratta del solito Cristiano Ronaldo, cinque volte Pallone d’oro e stella assoluta della Juventus di Maurizio Sarri. Il fenomeno portoghese infatti nonostante l’inevitabile incedere dell’età continua ad attestarsi ai vertici del calcio mondiale insieme al rivale di sempre Lionel Messi come testimoniano anche le cifre della stagione al momento in pausa forzata. CR7 infatti al netto di una partenza sotto ritmo ha collezionato ben 25 reti e 4 assist in 32 apparizioni con la casacca della Juventus, guidando al contempo anche la sua nazionale. Un rendimento impressionante considerati i 35 anni compiuti a febbraio. Per tutte le ultime notizie di giornata sul mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, senti De Bruyne: “Mi piacerebbe giocare con Ronaldo”

Le enormi qualità di Ronaldo sembrano aver attirato anche la stella del Manchester City, Kevin De Bruyne che nel corso di ‘Football Daily Podcast’, come riportato dal ‘Daily Mail’, ha ammesso che gli piacerebbe giocare proprio al fianco di CR7, spiegando anche le ragioni.

De Bruyne ha infatti sottolineato come le caratteristiche fisiche e tecniche del fenomeno lusitano si sposerebbero perfettamente con le sue: “Vorrei giocare con qualcuno come Thierry Henry, il mio allenatore col Belgio. Anche qualcuno come Cristiano Ronaldo, per me è un calciatore fantasioso e sai che sarà lì, quindi voglio qualcuno veloce che possa andare in profondità, questo mi aiuterebbe molto. Per quello che faccio, gli attaccanti sono d’importanza principale”. Un mix di altissima qualità quello tra Ronaldo e De Bruyne che per il momento resta nei sogni del centrocampista del Manchester City.

