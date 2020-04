Calciomercato Juventus, Icardi snobbato | Il sostituto dalla Serie A

Troppi problemi per arrivare ad Icardi e così si studia il piano per un sostituto: la Juventus pesca dalla Serie A e dal Napoli, c’è Milik

Con il calcio fermo ormai da quasi due mesi, per le società è tempo di pensare ai piani per il futuro. E così la dirigenza della Juventus potrebbe mettersi al lavoro per cercare rinforzi per il reparto avanzato del campo. L’obiettivo sarebbe quello di trovare calciatori ancora giovani e che possano integrarsi al meglio nell’ambiente bianconero. E così, viste le numerose problematiche per arrivare all’argentino ex Inter Mauro Icardi, il mirino dei campioni d’Italia pare si sia spostato in Italia e, più precisamente, nel Napoli.

Juventus-Milik, il polacco per il dopo-Higuain

L’alto ingaggio dell’attaccante parigino non rispecchia i parametri societari della Juventus. Per tale ragione, stando a quanto rivelato da Sportmediaset, i bianconeri avrebbero posato gli occhi sull’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik. Il polacco ha un contratto in scadenza nel 2021 con gli azzurri e non sarebbe al momento intenzionato a rinnovare. Ecco allora che il ventiseienne partenopeo, più giovane e meno costoso dell’ex capitano nerazzurro, rappresenterebbe il giusto rinforzo per rimpiazzare Gonzalo Higuain.

Il numero nove della Juventus è infatti destinato a lasciare il club la prossima estate dopo una stagione al di sotto delle attese ed una voglia di restare in Argentina che è appunto sintomatica di un addio vicino.

M.D.A.