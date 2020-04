Calciomercato Milan, assalto a Theo Hernandez | Si lavora allo scambio

Milan, non solo Bennacer e Donnarumma: il Paris Saint-Germain punta anche Theo Hernandez. Nella trattativa potrebbe rientrare Diallo.

Arrivato in estate come “scarto” del Real Madrid per 20 milioni di euro, Theo Hernandez, a suon di gol, assist e ottime prestazioni ha visto il suo valore almeno raddoppiarsi. Il francese, cresciuto nel vivaio dell’Atletico Madrid, è diventato ormai un punto fermo per la formazione rossonera e un idolo per i tifosi. Titolare inamovibile sulla corsia mancina, Theo ha attirato su di sé l’interesse di tanti top club europei.

Calciomercato Milan, dalla Francia: Psg su Theo Hernandez

Secondo quanto riferito da ‘Le 10 Sport’, su Theo Hernandez sarebbe piombato il Paris Saint-Germain. Il club transalpino ha già messo gli occhi su altri due elementi chiave della rosa rossonera, Bennacer e Donnarumma. Non è da escludersi quindi che Leonardo, che valuta anche un’eventuale scommessa Paqueta, possa tentare di fare caccia grossa nella sua ex squadra.

Il club transalpino vedrà l’addio di Layvin Kurzawa a sinistra e per colmare il vuoto lasciato dal terzino francese, Leonardo starebbe pensando proprio al rossonero franco-spagnolo. Theo ha sempre dichiarato di essere molto felice di aver scelto il Milan, ma il Psg potrebbe tentarlo e non poco.

Calciomercato Milan, il Psg può proporre Diallo

Il valore del classe 1997 si è certamente raddoppiato rispetto ai 20 milioni di euro che il Milan ha versato nelle casse del Real Madrid. Per Theo il club rossonero potrebbe chiedere almeno 50 milioni di euro, considerando soprattutto il fatto di un contratto in scadenza nel 2024. Per abbassare le richieste rossonero il Psg potrebbe proporre una contropartita. Il nome in questione è quello di Abdou Diallo, difensore classe 1996. Tornato in Francia dopo un’esperienza da protagonista al Borussia Dortmund, Diallo ha fino ad ora disputato 16 gare in Ligue 1, complice anche un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per tutto febbraio.

Centrale in grado di giocare anche come terzino sinistro, Diallo è costato 32 milioni di euro in estate al Psg. I francesi potrebbero giocarsi la sua carta per far calare le pretese al Milan, ma i rossoneri certamente non si accontenteranno di uno scambio alla pari.

