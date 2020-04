Calciomercato Milan, un ex Juventus per il post Donnarumma

La situazione non facile in casa Milan porta inevitabilmente a cessioni importanti. Il big è pronto a dire addio ma c’è già il nome del sostituto

Fino allo stop forzato, il Milan ha vissuto l’ennesima stagione di difficoltà e ha abbandonato anzitempo la lotta per la Champions League, che manca ormai da troppi anni. La società rossonera ha iniziato nel peggiore dei modi l’annata con diverse sconfitte, poi con l’arrivo di Ibrahimovic c’è stata una buona ripresa ma non è bastata per tenere il passo dell’Atalanta.

In queste settimane poi si sono aggiunte le problematiche riguardanti la dirigenza che non aiutano nella programmazione della prossima stagione. I rossoneri starebbero già studiando le mosse per provare a crescere ma in estate dovrebbero cedere qualche pezzo pregiato per questioni di bilancio.

Calciomercato Milan, addio Donnarumma: Neto può rimpiazzarlo

Il primo calciatore che potrebbe salutare è uno dei più importanti di questa stagione, ovvero Gianluigi Donnarumma. La sua cessione garantirebbe un’ottima cifra in entrata e il suo sostituto potrebbe arrivare per pochi milioni. Un nome potrebbe essere quello di Norberto Neto.

Come riporta Don Balon, l’estremo difensore brasiliano potrebbe essere in uscita dal Barcellona in quanto il club potrebbe decidere di fare cassa e puntare su un giovane della squadra B come vice Ter Stegen. Il valore attuale dell’ex Juventus si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Potrebbe essere comunque un giocatore importante visto che si è comportato molto bene nel suo passato in Serie A con le maglie di Fiorentina e Juventus.

