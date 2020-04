Calciomercato Milan, PSG all’assalto | C’è il contatto!

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere un addio inatteso il prossimo giugno: il Psg dell’ex Leonardo avvia i contatti per un rossonero

Non è ancora arrivato il momento del ritorno in campo ma i club si stanno già muovendo in vista della prossima annata calcistica. In particolar modo in casa Milan la sensazione è che la prossima sessione di calciomercato possa regalare diverse sorprese. Dai colpi in entrata fino alle uscite, diversi i nomi nella mente e sul taccuino dei dirigenti del club di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, un pilastro di Pioli in bilico: lo vuole Leonardo!

Un’indiscrezione rilanciata dai colleghi di ‘Le10Sport’ che potrebbe aprire scenari fino ad ora inattesi, in casa rossonera. Il Milan dovrà fare i conti con il Psg dell’ex ds rossonero Leonardo, a caccia di profili di livello da portare sotto la Tour Eiffel. Il brasiliano avrebbe messo gli occhi su uno dei pochi rossoneri a brillare in una stagione decisamente altalenante: Ismael Bennacer. Arrivato la scorsa estate dall’Empoli per 16 milioni, l’algerino è esploso come uno dei migliori centrocampisti della Serie A con 26 presenze ed 1 assist vincente all’attivo.

Il Psg potrebbe cambiare tanto a centrocampo la prossima estate ed ecco che le sirene francesi starebbero prendendo sempre più spazio sulla pista che porta al mancino classe 1997. Ci sarebbero già stati dei contatti esplorativi tra l’entourage del giocatore del Milan ed il club transalpino, con il Milan che non vorrebbe tuttavia privarsi di Bennacer se non a fronte di un’offerta molto importante.

Situazione in divenire ma Maldini e Gazidis dovranno guardarsi le spalle dal loro ex collega, tornato a Parigi proprio dopo il pessimo ritorno in quel di Milanello. Prima Paqueta, ora Bennacer: spesa rossonera per il direttore sportivo del Psg.

S.C